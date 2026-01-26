Fs tratta Bari-Taranto, iniziano i disagi

I lavori di ammodernamento ed efficientamento dureranno fino al prossimo 28 febbraio. Predisposto un servizio di assistenza ai passeggeri nelle stazioni di Taranto, Bari Centrale, Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle e Bitetto

Lavori sulla linea ferroviaria Bari – Taranto. Gli interventi sono iniziati oggi e si protrarranno fino al 28 febbraio. Il restyling servirà a rendere l’arteria ferroviaria più moderna, accessibile e affidabile e al contempo ridisegnerà la normalità dei viaggi lungo tra l’area metropolitana di Bari e il capoluogo ionico. Infatti, negli interventi in cantiere è prevista anche un’opera di miglioramento dell’accessibilità sul primo marciapiede della stazione di Taranto, insieme ad azioni sulla pensilina.

Opere che, com’è previsto, inevitabilmente porteranno con sé una serie di disagi tra cui la temporanea sospensione di alcune tratte quali Taranto – Milano. Nello specifico, nel periodo dei lavori il Frecciarossa 8807, in partenza da Milano Centrale alle 11:35, risulterà cancellato da Bari a Taranto. In senso inverso, il Frecciarossa 8820, previsto in arrivo a Milano Centrale alle 18:10, sarà cancellato da Taranto a Bari Centrale, determinando di fatto l’interruzione della relazione Taranto–Milano sul segmento tra Bari Centrale e Taranto. Ancora, i treni regionali della relazione Bari Centrale–Taranto e i treni R19836 R19833 della relazione Bari Centrale–Gioia del Colle risultano cancellati e sostituiti con bus.

Trenitalia ha annunciato una riprogrammazione dell’offerta e un servizio di assistenza ai passeggeri nelle stazioni di Taranto, Bari Centrale, Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle e Bitetto. I bus sostitutivi effettueranno fermata nei piazzali antistanti alle stazioni, con alcune eccezioni: a Bari Villaggio del Lavoratore la fermata è prevista in via Bruno Buozzi; ad Acquaviva delle Fonti in via Monteschiavo, in prossimità del sottopasso; a Gioia del Colle in via Fratelli Capurso, nell’area retrostazione; a Castellaneta in via San Francesco 62, presso l’ex edificio Enel; a Massafra lungo la SS 7, civico 10, di fronte al punto vendita Lidl. Sui bus non è ammesso il trasporto delle biciclette, né quello di animali di grossa taglia. (Fonte: Corriere del Mezzogiorno)