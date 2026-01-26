martedì 27 Gennaio 26
Fs tratta Bari-Taranto, iniziano i disagi

Ex Ilva, si ricercano possibili partner per Flacks

CP -
Si ragiona su un ventaglio di player industriali: è l'ipotesi su cui, a quanto apprende l'Adnkronos, si sta ragionando al Mimit, che avrebbe avviato...
Giochi del Mediterraneo, Decaro: “Sono strategici per Taranto e la Puglia”

CP -
“Ho dato massima disponibilità sia a Ferrarese che al ministro sulle risorse che la Regione metterà a disposizione. Nei prossimi incontri saranno presenti anche...
Aggressione agli agenti durante una rissa in centro, denunciato 26enne

CP -
L’episodio si è  verificato in via Principe Amedeo. Nonostante ripetuti tentativi di mediazione, il giovane ha continuato ad aggredire i poliziotti, costringendoli a utilizzare...
