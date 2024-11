Gravina a Taranto: riqualificazione del campo parrocchiale

Un progetto di sostenibilità sociale per la parrocchia SS. Angeli Custodi: “Simbolo di aggregazione per i giovani del quartiere Tamburi, recentemente bersagliato da un nuovo episodio di vandalismo”

La Figc, attraverso uno specifico programma di sostenibilità sociale, contribuirà alla riqualificazione del campo di calcio della parrocchia SS. Angeli Custodi, nel quartiere Tamburi di Taranto, luogo simbolo di aggregazione sociale per i bambini e gli adolescenti della zona, che recentemente è stato bersaglio di un nuovo episodio di vandalismo.

Lo ha annunciato il presidente, Gabriele Gravina, che oggi ha visitato a Taranto la struttura, accompagnato da Claudia Conte, segretaria generale Lega italiana per i diritti dell’uomo Comitato Ernesto Nathan, e dal presidente di Fondazione Soleterre, Damiano Rizzi. Presenti anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio e il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.

Proprio la Fondazione Soleterre intende portare avanti la riqualificazione del campo di calcio, insieme alla parrocchia SS. Angeli Custodi, con cui collabora nel quartiere per la promozione di attività socioeducative per le famiglie e i più giovani e per ridurre i rischi e gli effetti della povertà educativa e della dispersione scolastica. “Chiediamo l’aiuto di tutte e tutti – ha sottolineato Rizzi – per restituire al quartiere un luogo di speranza e diritti. È possibile sostenere la riqualificazione del campo di calcio e le attività socioeducative nel quartiere Tamburi con una donazione su www.soleterre.org/uncampoxtamburi“.

“Qui – ha detto Gravina – c’è una realtà che vorremmo accompagnare per questo campo di calcio che i bambini non riescono ad utilizzare appieno. E su questo la Federazione ha il dovere di essere in prima linea. Attiveremo dei meccanismi equilibrati per quello che di solito noi facciamo in queste zone coinvolgendo i nostri partner per dare la possibilità ai giovani del quartiere di utilizzare le strutture sportive. Riteniamo che il calcio come fenomeno di inclusione sia fondamentale per la crescita dei bambini e soprattutto per allontanare la dispersione scolastica e puntare sulla formazione. Diamo molta rilevanza a questo”.

(Ansa)