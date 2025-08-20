Gdf Taranto: sequestrate numerose dosi di stupefacenti

I Finanzieri hanno segnalato alla competente Autorità prefettizia 22 responsabili

Negli ultimi giorni i Finanzieri del Gruppo di Taranto hanno attuato sull’intero territorio provinciale una serie di interventi finalizzati al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli antidroga, svolti con l’ausilio delle unità cinofile in dotazione al Reparto, hanno interessato nelle diverse fasce orarie della giornata gli scali portuali e le stazioni ferroviarie nonché le strutture ricettive e i luoghi di aggregazione più in voga tra i giovani.

Grazie all’infallibile fiuto dei pastori tedeschi Basco, Jaz, Bessy e Yogi, i Finanzieri hanno rinvenuto sostanze stupefacenti occultate negli effetti personali e all’interno delle autovetture dei detentori, posizionate sotto i tappetini, nei vani portaoggetti e nelle ruote di scorta.

All’esito delle operazioni di servizio le Fiamme Gialle ioniche hanno sequestrato numerose dosi di eroina, cocaina e hashish, segnalando alla competente Autorità prefettizia 22 responsabili.

Le attività in argomento rientrano nell’ambito di un più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti attuato dalle Fiamme Gialle, al fine di prevenire e reprimere il grave fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti soprattutto da parte dei più giovani.