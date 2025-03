Gianfranco Solazzo alla guida di Adiconsum Taranto Brindisi

Eletto ieri il nuovo presidente dell’associazione a difesa dei consumatori durante il IV congresso territoriale

Cambio al vertice per Adiconsum Taranto Brindisi. Durante il IV congresso territoriale, svoltosi ieri presso la Vecchia Lanzo a Martina Franca, Gianfranco Solazzo è stato eletto nuovo presidente dell’associazione che tutela i diritti dei consumatori.

Solazzo, che lo scorso febbraio aveva lasciato l’incarico di Segretario Generale della Cisl Taranto Brindisi in ottemperanza alle norme statutarie, prende il posto di Antonio Bosco, che ha guidato l’associazione negli ultimi anni. L’assemblea, alla quale hanno partecipato il Segretario generale territoriale della Cisl Luigi Spinzi, la componente della segreteria Daniela Meli e il oresidente di Adiconsum Puglia Emilio Di Conza, ha eletto anche i due componenti dell’ufficio di presidenza: Antonio Bosco, presidente uscente, e Giuseppe Zippo.

Ad aprire i lavori congressuali è stato proprio Bosco, che ha tracciato un bilancio dell’attività svolta durante il suo mandato, analizzando le criticità che attualmente coinvolgono i consumatori e delineando le prospettive future. Nel suo intervento, l’ormai ex presidente ha sottolineato non solo l’importanza del movimento consumistico, ma anche il ruolo strategico che Adiconsum svolge all’interno della Cisl, operando in sinergia con le diverse categorie a supporto degli iscritti.