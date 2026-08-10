Giochi del Mediterraneo 2026, Mattarella apre la cerimonia

Il 21 agosto, allo stadio Erasmo Iacovone, sarà il Presidente della Repubblica ad inaugurare ufficialmente la ventesima edizione della competizione sportiva internazionale che si terrà a Taranto

Taranto si prepara ad accogliere una cerimonia inaugurale dal forte valore istituzionale. Il 21 agosto, allo stadio Erasmo Iacovone, sarà Sergio Mattarella ad aprire ufficialmente la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo. La presenza del Capo dello Stato sarà accompagnata da una rappresentanza di primo piano delle istituzioni italiane ed europee. A Taranto sono attesi anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Al completo il fronte governativo, con il ministro per lo Sport Andrea Abodi e il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e la Coesione Tommaso Foti. In città ci sarà inoltre Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea.

Per Abodi e Foti l’appuntamento con Taranto inizierà già il 20 agosto. La sera precedente alla cerimonia di apertura, il Castello Aragonese farà da cornice a una cena ufficiale con circa 150 ospiti, tra componenti del comitato organizzatore locale, rappresentanti del comitato internazionale e personalità istituzionali.

All’incontro prenderanno parte anche il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e i sindaci delle tre città capoluogo coinvolte direttamente nella manifestazione: Adriana Poli Bortone per Lecce, Giuseppe Marchionna per Brindisi e Piero Bitetti per Taranto.

I Giochi, infatti, non riguarderanno soltanto Taranto, ma coinvolgeranno un territorio più ampio, con le competizioni distribuite tra i Comuni delle province di Taranto, Brindisi e Bari. La cerimonia allo Iacovone rappresenterà dunque il momento centrale di un evento che porterà in Puglia sport, delegazioni e attenzione internazionale. (Fonte: Nuovo Quotidiano di Puglia)