Sardegna, Salvini contestato al concerto di Diodato per De André

Il cantautore tarantino: “Speriamo che la sua musica illumini un po’ di più anche la nostra classe politica”

Al concerto di Diodato per Fabrizio De André nella storica tenuta di Faber in Sardegna, tra il pubblico c’era anche il vicepremier Matteo Salvini seduto di fianco a Dori Ghezzi.

Una ragazza interrompe lo spettacolo tenutosi domenica scorsa, si alza, si complimenta con l’ artista tarantino, ma rivolgendosi a Salvini esclama: “Non posso rimanere ad assistere a questo concerto vista la presenza di un individuo…”.

La critica è stata rivolta indirettamente anche alla Ghezzi che lo ha accolto. La risposta della donna, è stata riportata dall’ ex senatore del Movimento 5 stelle, Fabrizio Cotti, anche lui presente, attraverso immagini e video sui suoi canali social: “Ha preso il microfono ricordando le sue idee di sinistra, ma aggiungendo di essere per il dialogo“.

L’ intervento di Diodato ha messo fine alla polemica: “Non sono nessuno per cacciare qualcuno, sono un ospite. “Speriamo che la musica di De Andrè illumini un po’ di più anche la nostra classe politica”.