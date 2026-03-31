Giochi del Mediterraneo 2026: Taranto apre al mercato per gli impianti

L’amministrazione punta a definire un modello gestionale sostenibile, capace di assicurare la continuità di utilizzo degli impianti anche nel periodo post-evento e di massimizzare gli impatti sul territorio
Il Comune di Taranto avvia una consultazione di mercato per la gestione e la valorizzazione degli impianti sportivi legati ai Giochi del Mediterraneo 2026.
Attraverso un avviso pubblico, l’amministrazione invita operatori economici, federazioni, società sportive e investitori a presentare pre-progetti per la rigenerazione, riqualificazione e gestione delle strutture in fase di realizzazione.
Gli impianti interessati includono lo stadio comunale Talsano, il Pala Ricciardi con il campo scuola Salinella, il Pala Mazzola, il centro sportivo Magna Grecia, il centro nautico Torpediniere, l’impianto natatorio Torre D’Ayala, il parco urbano sportivo con pattinodromo e un impianto polivalente outdoor destinato a rugby, football americano e baseball.
L’obiettivo è definire, al termine dei lavori, un modello di gestione capace di garantire sostenibilità economica e continuità d’uso anche dopo l’evento sportivo internazionale, massimizzando le ricadute sul territorio.
La consultazione punta a raccogliere proposte tecnico-gestionali ed economiche per individuare le soluzioni più efficaci, favorendo al tempo stesso processi di aggregazione e inclusione sociale, con particolare attenzione al mondo giovanile.
L’avviso è rivolto a una platea ampia: operatori della gestione sportiva, enti di promozione, organizzatori di eventi, imprese attive nei settori sport, turismo e intrattenimento, oltre a soggetti specializzati in partenariati pubblico-privati.