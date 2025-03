Giochi del Mediterraneo, al via i lavori per lo stadio del Nuoto

L’impresa Ferraro Spa di Roma specializzata nella realizzazione di grandi opere, aggiudicataria dell’appalto, realizzerà il progetto che si ispira ai bastioni di Taranto

Sono iniziati i lavori del nuovo stadio del nuoto di Taranto che sarà palcoscenico dei Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre 2026. L’impresa Ferraro Spa di Roma specializzata nella realizzazione di grandi opere, aggiudicataria dell’appalto, realizzerà il progetto che si ispira ai bastioni di Taranto.

Sportium, società specializzata nell’ideazione progettazione e sviluppo di impianti sportivi di ultima generazione ha firmato la progettazione esecutiva guidando la compagine formata da InFire, società di fire safety engeneering, per la progettazione antincendio, Stain Engeneering per la progettazione in ambito Mep e Sce Project per la progettazione delle strutture.

Il nuovo stadio del nuoto si estenderà su una superficie di 12mila metri quadrati e ospiterà due vasche olimpioniche da 50 metri, una indoor con una tribuna per 980 spettatori e l’altra outdoor con una tribuna da mille sedute, per competizioni internazionali di nuoto e pallanuoto. La struttura sarà multifunzionale e aperta tutto l’anno alla comunità locale con spazi destinati a corsi, ad allenamenti e ad attività ricreative.

La proposta progettuale prevede anche ambulatori medico-sportivi e palestre, oltre che un bar ristoro, il tutto secondo i più avanzati accorgimenti in termini di accessibilità.

Lo stadio del nuoto è disposto su tre livelli che degradano verso il mare, seguendo l’andamento naturale del terreno e prevedendo un accesso diretto alla costa attraverso le aree verdi antistanti della Marina Militare. In corrispondenza di viale Virgilio si creerà una piazza urbana in connessione con la torre d’Ayala, integrando le aree di parcheggio e il viale pedonale/ciclabile che porta allo stadio. (Ansa)