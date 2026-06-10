Giochi del Mediterraneo, dalla Provincia 3 milioni per le strade

Sicurezza e restyling per le zone interessate dal percorso ciclistico

Un maxi-cantiere da quasi tre milioni di euro per le gare ciclistiche maschili e femminili, previste nell’ambito dei XXV Giochi del Mediterraneo.

La Provincia di Taranto – fanno sapere – ha messo in campo un imponente piano di interventi infrastrutturali stradali per garantire gli standard di sicurezza ed efficienza logistica durante le competizioni.

Con un investimento complessivo che ammonta a 2.951.000,00 euro, l’Amministrazione provinciale darà il via a una serie di opere fondamentali di manutenzione straordinaria che interessano direttamente le arterie destinate al transito della gara ciclistica sia maschile sia femminile.

Il progetto – sottolineano – prevede il rifacimento del manto stradale e la completa rigenerazione della segnaletica orizzontale lungo un articolato anello viario che collegherà numerose strade provinciali del territorio ionico.



Nello specifico, le lavorazioni coinvolgeranno le strade provinciali 78, 77, 75, 45, 43 e 42, insieme alla ex strada statale 581, per poi estendersi anche alle strade provinciali 71, 67, 66, 72 e alla ex strada statale 7.



Questo esteso reticolo viario sarà rimesso in sicurezza per accogliere al meglio gli atleti internazionali, i team sportivi e i numerosi appassionati attesi per l’evento.

Attraverso questo intervento di riqualificazione – concludono – a Provincia di Taranto non si limita a rispondere alle rigorose esigenze tecniche e regolamentari imposte dalla manifestazione sportiva internazionale, ma persegue l’obiettivo di restituire alla comunità locale e ai cittadini una rete viaria rinnovata, più sicura e pienamente efficiente, lasciando così un’eredità infrastrutturale tangibile e duratura sul territorio ben oltre la conclusione dei Giochi del Mediterraneo