martedì 27 Gennaio 26
CP

Giochi del Mediterraneo, Decaro: “Sono strategici per Taranto e la Puglia”

Primo Piano

Articoli Correlati

Ex Ilva, si ricercano possibili partner per Flacks

CP -
Si ragiona su un ventaglio di player industriali: è l'ipotesi su cui, a quanto apprende l'Adnkronos, si sta ragionando al Mimit, che avrebbe avviato...
Read more

Fs tratta Bari-Taranto, iniziano i disagi

CP -
I lavori di ammodernamento ed efficientamento dureranno fino al prossimo 28 febbraio. Predisposto un servizio di assistenza ai passeggeri nelle stazioni di Taranto, Bari...
Read more

Aggressione agli agenti durante una rissa in centro, denunciato 26enne

CP -
L’episodio si è  verificato in via Principe Amedeo. Nonostante ripetuti tentativi di mediazione, il giovane ha continuato ad aggredire i poliziotti, costringendoli a utilizzare...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand