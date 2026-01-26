Giochi del Mediterraneo, Decaro: “Sono strategici per Taranto e la Puglia”

“Ho dato massima disponibilità sia a Ferrarese che al ministro sulle risorse che la Regione metterà a disposizione. Nei prossimi incontri saranno presenti anche i tecnici regionali”

“I Giochi del Mediterraneo sono strategici per questa città e per la nostra regione, quindi lavoreremo in sinergia con il governo, con il commissario, con l’amministrazione comunale, con la Provincia, per cercare di raggiungere l’obiettivo che è quello dei Giochi tra qualche mese”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, oggi a Taranto per partecipare a una riunione operativa sui Giochi del Mediterraneo.

Presenti, oltre al commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore locale Massimo Ferrarese, il vicepresidente della Regione Cristian Casili, l’assessore regionale Donato Pentassuglia, il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il presidente della Provincia Gianfranco Palmisano. In collegamento da remoto il ministro dello Sport, Andrea Abodi.

L’incontro si è svolto a Palazzo Troilo, sede del comitato organizzatore. Si è parlato, ha spiegato Decaro, “di rifacimenti stradali, delle attività della sanità a supporto dei Giochi, della protezione civile e anche delle necessità legate ai trasporti per raggiungere gli impianti sportivi e delle attività di Aeroporti di Puglia. Ho dato massima disponibilità sia a Ferrarese che al ministro sulle risorse che la Regione metterà a disposizione. Nei prossimi incontri saranno presenti anche i tecnici regionali”. (Ansa)