Giochi del Mediterraneo, ecco le medaglie

Sono realizzati dalla Zecca dello Stato e rappresentano il simbolo del traguardo sportivo.

A 50 giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo sono state ufficialmente presentate le medaglie di Taranto 2026. Come riporta il sito del Coni, i metalli dell’evento in programma da venerdì 21 agosto a giovedì 3 settembre sono realizzati dalla Zecca dello Stato. Rappresentano il simbolo del traguardo sportivo e raccontano attraverso il design i valori di incontro, dialogo e condivisione tra i popoli del Mediterraneo. I premi per chi salirà sul podio sono stati progettati per esprimere il legame tra la città ospitante, il mare e le culture che da millenni si incontrano sulle sue coste. Da una parte campeggia il logo dei Giochi, con le due ‘X’ del numero 20 romano trasformate in forme antropomorfe ispirate alle linee del Monumento al Marinaio, simbolo di Taranto e richiamo ideale all’abbraccio tra i popoli. La composizione grafica richiama gli sport di terra e d’acqua attraverso texture e rilievi che evocano movimento e dinamismo. Realizzate in ottone, con un diametro di 80 millimetri, le medaglie sono caratterizzate da finiture dorate, rodiate e ramate, corrispondenti rispettivamente al primo, al secondo e al terzo posto. Un oggetto simbolico che racchiude lo spirito dei Giochi e il legame profondo tra Taranto e il Mediterraneo.

Presente alla cerimonia di presentazione nella sede del Dipartimento Jonico dell’Università il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio: “Il cantiere dello sport non si chiude: dopo Milano Cortina 2026 ci sono i Giochi del Mediterraneo. Queste manifestazioni ci portano al centro del mondo e dimostrano che l’Italia è il secondo Paese nell’organizzazione di grandi eventi, segno della nostra capacità. Il nostro obiettivo è aumentare la partecipazione dei giovani allo sport. Grazie alle strutture realizzate e al lavoro di tutte le persone coinvolte arriveremo pronti alla manifestazione. L’importante è arrivare sulla linea di partenza. Saranno i quarti Giochi del Mediterraneo ospitati dall’Italia: oggi ho capito davvero cosa vuol dire Taranto”.

La medaglia è il simbolo importante: “Sono stati importanti la grandezza e il peso, perché ogni atleta deve ricordare tutto il sacrificio compiuto mentre la indossa” ha concluso Carlo Molfetta, Direttore Generale di Taranto 2026.