Auto in fiamme sulla Statale 7: incendio si estende alla pineta vicino all’ex Ilva

Le fiamme hanno raggiunto una pineta nei pressi dell’ex Ilva. Sul posto tre autobotti dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri per la gestione della viabilità

Nel primo pomeriggio di oggi un’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme lungo la Strada Statale 7, in direzione Grottaglie, nei pressi dello svincolo per Statte.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio, divampato per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe rapidamente propagato alla vegetazione circostante, coinvolgendo una pineta adiacente situata nelle vicinanze dell’ex Ilva.

Sul posto sono intervenute tre autobotti dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Taranto, impegnate nelle operazioni di spegnimento sia del veicolo sia del rogo che ha interessato l’area verde. Al momento dell’intervento, le operazioni risultavano ancora in corso.

Presenti anche i militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Taranto, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto stradale interessato, regolando la viabilità e coordinando il traffico per limitare i disagi agli automobilisti.