Giochi del Mediterraneo, Ferrarese reclama l’unità

Per il commissario dei Giochi del Mediterraneo é arrivato il momento di fare squadra “per unire responsabilità, impegno e visione”

Massimo Ferrarese invoca l’unità.

Per il commissario dei Giochi del Mediterraneo é arrivato il momento di fare squadra “per unire responsabilità, impegno e visione” e rilancia, sui social: “Un evento di questa portata si costruisce solo insieme. Gli impianti sportivi e l’organizzazione dei Giochi sono la base indispensabile per realizzare quello che sarà il più importante evento sportivo mai ospitato dal Sud Italia, ma tutto il lavoro che stiamo facendo, con un investimento eccezionale del Governo e con una corsa costante contro il poco tempo che avevamo a disposizione, non basterebbe da solo se non solo i 21 Comuni sede di gara, ma l’intero territorio che accoglierà e vedrà muoversi decine di migliaia di persone provenienti da fuori, non si farà trovare pronto. Pronto nella percorribilità, nella pulizia, nel decoro”.

Per Ferrarese i Giochi del Mediterraneo sono un grande evento sportivo, “ma al tempo stesso un grande biglietto da visita del nostro territorio verso il mondo” e conclude.