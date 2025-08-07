Giochi del Mediterraneo, sopralluogo di Ferrarese e Bitetti allo Stadio del Nuoto

“I lavori proseguono regolarmente e sono perfettamente in linea con il cronoprogramma stabilito”

Il Commissario Straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, e il Sindaco di Taranto, Piero Bitetti, con i rappresentati della dell’impresa esecutrice Ferraro, hanno svolto questa mattina il sopralluogo al cantiere delle piscine olimpiche.

“I lavori proseguono regolarmente – ha affermato Ferrarese – e sono perfettamente in linea con il cronoprogramma stabilito. Lo stadio del Nuoto sarà un impianto strategico per i Giochi del Mediterraneo e per il futuro dello sport tarantino. Buon lavoro a tutti noi”.