Giochi Mediterraneo, Decaro a Taranto per incontrare il Commissario Ferrarese

Aggressione agli agenti durante una rissa in centro, denunciato 26enne

CP -
L’episodio si è  verificato in via Principe Amedeo. Nonostante ripetuti tentativi di mediazione, il giovane ha continuato ad aggredire i poliziotti, costringendoli a utilizzare...
Carnevale di Massafra, grande successo degli Open Day con i cartapestai

CP -
di Angelo Nasuto Il sindaco Zaccaro: “Abbiamo creato intorno al carnevale una bella energia. Vedere i capannoni aperti al pubblico, vivi, partecipati, pieni di curiosità...
Vestas, lavoratori in protesta sul tetto del capannone

CP -
Gli operai hanno esposto uno striscione con la frase “Trasferimento forzato=licenziamento mascherato”, appendendo anche un manichino con la corda al collo Un gruppo di sindacalisti...
