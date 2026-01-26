Giochi Mediterraneo, Decaro a Taranto per incontrare il Commissario Ferrarese

Al centro dell’incontro un aggiornamento sullo stato di avanzamento dell’organizzazione della manifestazione sportiva
Questa mattina, lunedì 26 gennaio alle ore 12, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro sarà a Taranto, a Palazzo Troilo, per incontrare il Commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, e il Comitato organizzatore.
Al centro dell’incontro, un aggiornamento sullo stato di avanzamento dell’organizzazione della manifestazione sportiva, in programma ad agosto nel capoluogo ionico.