Giochi Mediterraneo, Ferrarese: “Per le opere investiti 275 milioni”

Il Commissario straordinario ha incontrato questa mattina i vertici di Confindustria e Ance Taranto

“Sono qui perchè avevo il dovere di venire in questa casa che rappresenta gli imprenditori del territorio che saranno chiaramente al nostro fianco nella organizzazione di tutto quello che faremo. Qui sono stati investiti 275 milioni per le opere e poi ci sarà da organizzare i Giochi, altri 35-40 milioni che al 90% saranno spesi a Taranto, per le imprese, per il turismo, per tutto quello che servirà, per la logistica”. Lo ha detto Massimo Ferrarese, commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e presidente del comitato organizzatore, incontrando a Taranto il presidente locale di Confindustria Salvatore Toma e il presidente territoriale di Ance Vito Messi.

Nel corso dell’incontro si è parlato dello stato della programmazione degli interventi impiantistici ed infrastrutturali e delle opportunità connesse allo sviluppo della fase organizzativa dei Giochi e della connessa ospitalità. “Siamo contenti – ha sottolineato il presidente di Confindustria Toma – perchè sono partiti gli appalti. Abbiamo voluto questo incontro per fare il punto della situazione sulla costruzione dei cantieri e sulla ricettività e far trovare pronti i nostri associati. Tra un anno e mezzo avremo bisogno che la ricettività sia all’altezza del compito e quindi come Confindustria guardiamo anche alla parte turistica e alla ricaduta sul territorio”.

“Questo confronto con il commissario Ferrarese – ha aggiunto il presidente di Ance Messi – ci onora, è importante anche in prospettiva dell’anno che verrà, il 2025, che è l’anno di preparazione a questi Giochi del Mediterraneo, che dovrebbero dare una rivitalizzazione all’economia locale, quind e una ricaduta importante per le nostre imprese. Attendiamo con ansia che ci sia il completamento delle gare. Noi siamo pronti per affrontare la sfida”. (Ansa)