Giochi Mediterraneo, Regione Puglia: “Nessun ruolo supplementare nel Comitato Organizzatore”

“Non accetteremo per valutazioni istituzionali e politiche che sono definitive e non trattabili”. Riportiamo integralmente la nota

La Regione Puglia, nel ribadire il sostegno incondizionato alla buona riuscita dei Giochi del Mediterraneo e la propria leale collaborazione col Governo e col Commissario nominato dal Governo, comunica di non accettare alcun ruolo supplementare nel comitato organizzatore dei Giochi per proprie valutazioni istituzionali e politiche che sono definitive e non ritrattabili.