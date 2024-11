Violenza contro le donne: una crisi globale che richiede attenzioni

di Francesca Leoci

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, emergono segnali di una realtà allarmante: in Italia, il 31,5% delle donne ha subito violenze. Nel Tarantino prendono il via iniziative per sensibilizzare la comunità su questo tema cruciale

La violenza contro le donne è ormai una crisi globale, citando il direttore esecutivo UN Women, Sima Bahous. Un genere di violenza che può presentarsi in forme fisiche, sessuali e psicologiche, con effetti spesso irreversibili per le vittime. Ad aggravare la situazione, gli scenari di crisi come quello della pandemia di Covid-19, che ha causato un aumento esponenziale dei casi di violenza domestica. Una “pandemia silenziosa”. La meno denunciata, la più taciuta.

Di fronte a questa inaccettabile realtà, segnali di cambiamento iniziano però ad emergere con donne sempre più propense a denunciare gli abusi, spinte da casi emblematici come quello di Giulia Cecchettin, che ha attirato l’attenzione mediatica.

I dati sulle vittime di violenza

In Italia, circa il 31,5% delle donne tra 16 e 70 anni hanno subito violenze fisiche o sessuali, incluse forme gravi come stupro. Delle vittime, oltre il 20% ha subito aggressioni da parte di partner o ex partner.

Secondo gli ultimi dati Istat, negli ultimi cinque anni il 11,3% delle donne ha subito almeno un episodio di abuso. Nonostante una diminuzione della violenza nelle relazioni di coppia dal 2006, il fenomeno però non può dirsi completamente risolto: le forme più gravi di violenza mantengono un tasso preoccupante di persistenza, evidenziando la necessità di ulteriori interventi per proteggere e supportare le vittime.

La Giornata contro la violenza sulle donne

Sebbene siano ancora tanti i casi “ombra” delle donne vittime di violenza, un primo grande passo verso la consapevolezza e la sensibilizzazione sul tema è avvenuto nel 1979, quando l’Assemblea Generale dell’Onu adottò la Convenzione per l’Eliminazione di ogni forma di Discriminazione contro le Donne (CEDAW).

La celebrazione della Giornata contro la violenza di genere ha avuto inizio il 25 novembre del 1981, indetta in onore di tre attiviste politiche della Repubblica Dominicana brutalmente uccise brutalmente nel 1960 per ordine del dittatore Rafael Trujillo. Qualche anno più tardi, il 20 dicembre 1993, l’Assemblea Generale adottò la Dichiarazione sull’Eliminazione della Violenza contro le Donne con la risoluzione 48/104, rafforzando gli sforzi per eradicare la violenza a livello globale. Agli inizi del 2000, le Nazioni Unite approvarono la risoluzione 54/134, designando ufficialmente il 25 novembre come Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne.

Le iniziative nel Tarantino

È così che nella giornata di oggi, come ogni anno, i governi insieme ad organizzazioni internazionali e Ong vengono invitate a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema attraverso eventi e attività.

La Puglia è sempre in prima linea in questa giornata così cruciale. In particolare, la provincia di Taranto diversi enti ed associazioni hanno deciso di aderire alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne organizzando diverse iniziative a riguardo.

Progetto “ArmoniE fra Storie e Futuro” a Taranto

Taranto

Il progetto “ArmoniE fra Storie e Futuro” è un’iniziativa culturale che prevede un ciclo di 12 eventi mensili nel 2024, distribuiti in sette città delle province di Brindisi e Taranto, tra cui Villa Castelli, Francavilla Fontana, Latiano, Ceglie Messapica, Taranto, Ginosa e Castellaneta.

Sostenuto dalla Fondazione Puglia tramite un bando per eventi culturali, il progetto è realizzato dalle associazioni ArmoniE OdV e Ragazzi in Gamba Taranto OdV, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla cultura. Un evento importante si svolgerà sabato 23 novembre alle 18.30 presso il Palazzo Pantaleo di Taranto, dedicato alla giornata contro la violenza sulle donne. Il programma include un concerto del Trio di Flauti e la presentazione del libro “Fuori scorre il Cielo” di Daniela Sasso, che affronta temi di cronaca personale e collettiva, utilizzando la poesia per promuovere una coscienza civile.

Evento 25 novembre 24 dell’Istituto d’Istruzione Superiore Principessa Maria Pia

Inoltre, per la giornata del 25 novembre, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Principessa Maria Pia” organizza eventi a partire dalle 10:15 nell’Aula Magna, tra cui un incontro con Lina Piccione, co-autrice del libro “Diario di una ragazza del sud”, che tratta di emarginazione e violenza di genere. Raffaella Marangella, fondatrice dell’associazione “Craste”, condividerà invece la sua esperienza personale sulla violenza di genere. Gli studenti del Pon di Teatro presenteranno di seguito un monologo di Rula Jebreal, mentre verrà proiettato un cortometraggio realizzato dagli studenti sul tema della violenza. Sarà anche inaugurata una “panchina rossa” all’esterno dell’istituto, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Neanche con un dito – evento teatrale a Castellaneta Marina

Castellaneta Marina

Domenica 24 novembre, l’auditorium “Stella Maris” di Castellaneta Marina ospiterà l’evento teatrale “Neanche con un dito”, un’opera che affronta la violenza sulle donne e il percorso di rinascita delle vittime. Diretta da Mario Liverano e arricchita dalla voce del cantante Gianni Rosini, la rappresentazione si basa su testi di Stefania De Ruvo e presenta storie vere che mettono in luce le esperienze e le sfide quotidiane delle vittime. Con un cast di dieci attori, lo spettacolo offre un messaggio di speranza e invita il pubblico a riflettere su temi spesso trascurati.

Convegno Storie di genere – Prevenzione e Tutela – Manduria – 25.11.24

Manduria

La città di Manduria, in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Rompiamo il Silenzio”, ha organizzato un convegno intitolato “Storie di genere ~ Prevenzione e Tutela”, che si terrà lunedì 25 novembre alle 17:30 presso l’Aula Consiliare. L’evento sarà suddiviso in tre sezioni: sociale, culturale e psicologica, e presenterà storie di donne che hanno affrontato dolore e riscatto, evidenziando la loro resilienza.

L’incontro mira a sensibilizzare la comunità sulle forme di abuso e a promuovere un dibattito per una trasformazione culturale. Dopo i saluti istituzionali, sarà proiettato il video “Le discriminazioni di genere ieri, oggi e domani?”, realizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti di Taranto.