Il Giro d’Italia passa da Martina Franca: scuole chiuse il 14 maggio

Il sindaco Palmisano firma l’ordinanza per la quinta tappa Ceglie Messapica-Matera. Sospese le lezioni in tutti gli istituti, dagli asili nido alle superiori

La città di Martina Franca si prepara ad accogliere il passaggio del Giro d’Italia 2025. Per garantire la sicurezza durante il transito della carovana rosa, il sindaco Gianfranco Palmisano ha firmato l’ordinanza n. 14 che dispone la chiusura di tutte le scuole per mercoledì 14 maggio, giorno in cui la corsa attraverserà le strade cittadine durante la quinta tappa da Ceglie Messapica a Matera.

Il provvedimento riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, sia statali che paritari, compresi gli asili nido pubblici e privati. La decisione è stata presa considerando l’impatto che l’evento sportivo avrà sulla viabilità cittadina, con la necessità di chiudere diverse arterie stradali per garantire l’incolumità dei ciclisti e del pubblico.

La 108esima edizione della corsa rosa, che partirà da Alberobello il 13 maggio per concludersi a Roma il 1° giugno, comporterà anche l’annullamento del tradizionale mercato settimanale, che è stato anticipato domenica 27 aprile.

L’amministrazione comunale ha già attivato tutti i canali informativi per comunicare le modifiche alla viabilità e i provvedimenti adottati, coinvolgendo le forze dell’ordine, l’ufficio scolastico provinciale e le aziende di trasporto pubblico per gestire al meglio l’organizzazione della giornata.