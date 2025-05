Il Giro d’Italia fa tappa nel Tarantino: tre soste tra Martina Franca e Marina di Ginosa

La corsa rosa attraverserà la provincia ionica il 14 maggio. Stanziati 150mila euro per la messa in sicurezza delle strade

La Provincia di Taranto si prepara ad accogliere il Giro d’Italia 2025. Nella giornata di mercoledì 14 maggio, durante la quinta tappa che collegherà Ceglie Messapica a Matera, la carovana rosa attraverserà tre comuni del territorio ionico, con altrettante soste programmate. Il primo stop è previsto alle 12:25 in Piazza XX Settembre a Martina Franca. La corsa proseguirà poi verso Massafra, dove i ciclisti sosteranno alle 13:10 in Piazza Vittorio Emanuele. L’ultima fermata nel tarantino sarà a Marina di Ginosa alle 13:55, presso Piazza Croce Rossa.

Per garantire la sicurezza degli atleti, l’amministrazione provinciale ha predisposto interventi di manutenzione ordinaria sulle strade che saranno interessate dal passaggio dei corridori. I lavori, che riguardano il rifacimento del manto stradale della Ex SS 581 e della SP 35 per un tratto di circa 30 chilometri, comporteranno un investimento di 150mila euro.

“Sono molto orgoglioso, in qualità di Presidente facente funzioni dell’Ente, di poter ospitare sulle strade del territorio ionico il tour più famoso d’Italia – ha dichiarato Roberto Puglia, Presidente ad interim della Provincia di Taranto – Gli uffici tecnici lavorano da mesi per la manutenzione delle strade provinciali per rendere più agevole il passaggio dei ciclisti sul nostro territorio. Un’opportunità, questa, importante anche per far conoscere ancora di più la zona ionica già forte attrattiva per i turisti”.

Per maggiori dettagli sulla tappa, è possibile consultare il sito ufficiale del Giro d’Italia.