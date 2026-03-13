Gravi atti vandalici contro bus, Kyma Mobilità sospende il servizio a Lido Azzurro

Lo scorso 10 marzo un autobus, della linea 15 nel quartiere Lido Azzurro, è stato assalito da una fitta sassaiola

A seguito dell’ennesimo e gravissimo episodio di violenza verificatosi lo scorso 10 marzo ai danni di un autobus della linea 15 nel quartiere Lido Azzurro, Kyma Mobilità annuncia la sospensione temporanea di parte del servizio di trasporto pubblico nella zona. Durante l’evento in questione, un autobus è stato bersaglio di una fitta sassaiola che ha causato la distruzione dei vetri del mezzo. Solo per una fortunata coincidenza l’attacco non ha provocato feriti tra i passeggeri e il conducente, ma l’episodio ha segnato il superamento della soglia di sicurezza tollerabile.

L’azienda comunica, pertanto, che a partire dal prossimo 16 marzo, dalle ore 19:00 in poi, il servizio di collegamento con il quartiere Lido Azzurro sarà temporaneamente sospeso. Di seguito gli orari del servizio:

SERVIZIO FERIALE LINEA 15

Ultima partenza per Lido Azzurro: 18:30

Ultima partenza da Lido Azzurro: 19:10

SERVIZIO FESTIVO LINEA 15

Ultima partenza per Lido Azzurro: 18:25

Ultima partenza da Lido Azzurro: 19:05

Personale di servizio provvederà alla collocazione sulle fermate presenti a Lido Azzurro di avviso inerente la riduzione dei servizi. Kyma Mobilità, nel condannare fermamente tali atti incivili, si scusa con la cittadinanza per gli inevitabili disagi che ne potrebbero conseguire da questa misura. L’azienda, che nel frattempo ha provveduto ad informare la Prefettura di tale disposizione, resta in attesa di segnali concreti per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza che permettano la ripresa totale del servizio.