Grottaglie, l’IIS Don Milani Pertini trionfa al concorso della Guardia di Finanza: un video-racconto contro l’illegalità

L’istituto Don Milani Pertini di Grottaglie ha fatto la storia, aggiudicandosi il primo posto al prestigioso concorso regionale “Terra, Mare, Aria: Protetti e Sicuri”, promosso dalla Guardia di Finanza della Puglia in occasione del suo 250^ anniversario dalla sua fondazione, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

La cerimonia di premiazione, tenutasi lo scorso 8 novembre presso l’Auditorium della Legione Allievi Guardia di Finanza di Bari-Palese, ha visto l’istituto distinguersi grazie al progetto “Un set a scuola: studenti e Guardia di Finanza contro l’illegalità”: un video-racconto che ha profondamente sbalordito la giuria, svelando i meccanismi oscuri delle corse clandestine di cavalli e i legami con attività criminali più ampie.

Attraverso un linguaggio coinvolgente e una ricerca approfondita, gli studenti hanno realizzato un prodotto di grande impatto, capace di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema delicato. La collaborazione con la Guardia di Finanza è stata fondamentale per garantire l’autenticità e la professionalità del progetto.

“Questo premio – ha dichiarato il Dirigente Scolastico, prof.ssa Giusi Ditroia – è un riconoscimento al nostro impegno e alla nostra passione. Il nostro obiettivo era quello di creare un prodotto che potesse lasciare un segno, stimolando una riflessione sulla legalità, tema sempre più attuale. E’ importante e sempre auspicabile la collaborazione delle istituzioni, delle forze dell’ordine in particolare, con la scuola per affrontare tematiche come questa. – Conclude – Mi piace puntualizzare che il successo ottenuto è il frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto studenti, docenti, personale scolastico e genitori, dimostrazione, questa, che la nostra è una comunità scolastica sana e pronta alle sfide”.

La Guardia di Finanza ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando come il video sia riuscito a mostrare il loro impegno e lavoro quotidiano a difesa della collettività.