“Gru in attività nonostante allerta meteo”: Usb chiama lo Spesal

Mercurio: “Ricordiamo bene i due incidenti mortali al porto. Denunciamo quella che riteniamo essere una violazione delle basilari norme”

“L’allerta meteo oggi ci ha costretti ad intervenire segnalando un’anomalia e chiedendo un sopralluogo da parte dello Spesal e dei nostri Rls, presso il II e IV sporgente, nella zona industriale del porto di Taranto, Adi in Amministrazione Straordinaria”. Lo afferma Vincenzo Mercurio, coordinatore provinciale dell’Usb Taranto.

“Ad esporre a serio rischio il fatto che, nonostante indicazioni che prevedono, in queste circostanze, precise pratiche operative, e quindi il fermo e la messa in sicurezza delle gru, le stesse erano in esercizio – aggiunge – Freschissimo nella nostra mente il ricordo dei colleghi, impegnati sulle gru, morti proprio a causa di incidenti in questa area del porto, e in situazioni simili.

Non abbiamo dunque esitato a denunciare immediatamente quella che riteniamo essere una violazione delle basilari norme mirate ad evitare gli incidenti sul lavoro. Siamo in attesa di avere risposte dall’azienda e pretendiamo assoluta attenzione sulla tematica, soprattutto in determinati reparti”, conclude l’Usb Taranto.