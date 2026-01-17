Gugliotti, condannato per calunnia e falso giuramento

Il presidente dell’autorità portuale di Taranto, è stato condannato ad un 1 anno e 8 mesi dal tribunale di Taranto per i suddetti reati, dopo patteggiamento

Furono redatti e inviati alla procura numerosi dossier anonimi a firma di “Pippi Malandrino”. All’ interno accuse, rivelatesi poi infondate, verso 40 persone. Tra queste: Maurizio Cristini, presidente del consiglio comunale di Castellaneta, indicato come ai vertici di un presunto clan dedito a gravi illeciti amministrativi e fiscali. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, quelle contestazioni erano prive di riscontri. Le accuse contenute nei dossier sono state giudicate false e strumentali. Il quadro emerso ha portato alla definizione del procedimento con il patteggiamento e alla condanna a 1 anno e 8 mesi per Gugliotti.