Ad Halloween uova e sassi contro autobus di Kyma Mobilità

D’Ambrosio: “Danneggiamenti intollerabili e ingiustificabili. Non possiamo permettere che pochi incivili cerchino di contrastare il processo di cambiamento in atto nella città grazie all’Amministrazione comunale”

Nella serata di ieri, giovedì 31 ottobre, durante la festa di Halloween, gli autobus di Kyma Mobilità sono stati vittime di numerosi atti vandalici, con il lancio di pietre e uova.

Gli episodi si sono verificati tra le 18:00 e le 22:30, con un totale di undici segnalazioni da parte del personale alla sala operativa aziendale. Di questi, cinque autobus non hanno potuto completare la corsa; in un caso, alle 19:20, un conducente è stato colpito da uova lanciate all’interno del mezzo mentre effettuava una fermata.

Le zone maggiormente colpite includono il quartiere Tamburi, con quattro autobus danneggiati, via Liguria con tre mezzi coinvolti, la Zona 167 di Statte con un autobus danneggiato e il rione Salinella, dove tre autobus hanno subito danni, due dei quali in modo significativo. In quattro occasioni è stato necessario richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Il Presidente di Kyma Mobilità, Avv. Daniele D’Ambrosio ha commentato: “Esprimo la vicinanza mia personale, del CdA e di tutta l’azienda ai dipendenti che sono stati coinvolti in questi episodi, rinnovando la nostra disponibilità a realizzare tutte quelle azioni che possano contribuire, direttamente e non, a ridurre questo fenomeno. Sono allo studio nuove iniziative che, già dal prossimo periodo natalizio, possano sensibilizzare i giovani a comportamenti civili a bordo e nei confronti dei nostri autobus”.

“Questi atti di vandalismo – ha aggiunto D’Ambrosio – al pari di altri, penso ai danneggiamenti alle nostre pensiline o ai cassonetti di Kyma Mobilità, o in danno degli arredi urbani o del verde pubblico, sono intollerabili e ingiustificabili: non possiamo permettere che pochi incivili, a fronte della stragrande maggioranza di tarantini che rispettano le regole della convivenza civile, cerchino di contrastare il processo di cambiamento in atto nella città grazie all’Amministrazione comunale. Taranto può e deve cambiare in meglio”.