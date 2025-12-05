I giovani NEET diventano narratori del Natale 2025

di Emanuela Perrone

Il progetto “Vibrazioni della Città”, promosso dal Comune di Taranto, affida ai ragazzi tra i 18 e i 30 anni il racconto digitale delle atmosfere natalizie, un’iniziativa che punta a valorizzare il territorio attraverso creatività, partecipazione e inclusione

Entra nel vivo “Vibrazioni della Città”, il progetto promosso dal Comune di Taranto, dedicato alla promozione del territorio e delle iniziative natalizie attraverso la comunicazione digitale.

Il progetto trasforma il periodo natalizio in un laboratorio creativo diffuso, dove il territorio si racconta attraverso lo sguardo fresco dei giovani.

L’iniziativa è rivolta ai NEET, ovvero ragazzi e ragazze non impegnati in percorsi di studio o lavoro, residenti in città, che diventeranno narratori digitali capaci di rappresentare l’identità della Città dei Due Mari, raccontarne i suoni, i colori, la storia e gli eventi attraverso contenuti digitali promozionali originali pensati per i social media: foto, video, post, story volti a valorizzare l’atmosfera, gli eventi, i mercatini e le tradizioni natalizie della Città dei Due Mari.

Nelle scorse settimane è stato infatti selezionato un gruppo di ragazzi e ragazze tra i 18 e i 30 anni che vestiranno il ruolo di Ambasciatori e Ambasciatrici del Natale tarantino.

Un’esperienza di partecipazione attiva che ha l’obiettivo di offrire concrete opportunità di empowerment e inclusione ai giovani del territorio, contribuendo al tempo stesso alla destagionalizzazione dell’offerta turistica e alla promozione di una Taranto da vivere e scoprire tutto l’anno, anche al di fuori dei consueti periodi di affluenza.

Un’iniziativa lodevole che sceglie così di affidare alla creatività dei ragazzi una parte della propria narrazione pubblica, nella convinzione che solo uno sguardo autentico e partecipato possa rinnovare il modo di percepire il territorio.

Per seguire passo dopo passo l’evoluzione del progetto e le storie create dagli Ambasciatori digitali, è possibile restare aggiornati attraverso la pagina Instagram dedicata, “giovaniambasciatori_taranto”.

credit foto: pagina Instagram “giovaniambasciatori_taranto”