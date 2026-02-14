Il 73° Carnevale di Massafra sfida il meteo: al via le sfilate

di Angelo Nasuto

Nonostante le incertezze del tempo, domani alle 16 partiranno le attesissime sfilate della 73ª edizione del Carnevale di Massafra: carri allegorici, gruppi mascherati e maschere di carattere animeranno Corso Roma, tra novità cittadine, menù a tema e l’iconico annullo filatelico dedicato alla manifestazione

La festa e la baldoria della sfilata deve trionfare sui capricci del meteo. Sembra questo l’indirizzo politico di una certa spinta culturale, dettato dall’amministrazione, che, interpretando anche il volere degli amanti del carnevale, ha dato le indicazioni opportune per far partire le attesissime sfilate di domani, con i gruppi mascherati e i grandi carri allegorici, annunciati tutti di una bellezza sfavillante. Senza dimenticare le sempre molto goliardiche maschere di carattere, che apriranno la sfilata. Nonostante le incertezze del cielo, che fino a ieri prometteva pioggia incessante anche domenica, il Carnevale Massafrese deve essere celebrato nella sua interezza, senza rinvii e timori. Pare che il meteo abbia maturato una grazia ricevuta per domani e il serpentone colorato di luci e balli sfrenati possa partire senza intoppi, facendo i dovuti scongiuri. Le sfilate della 73esima edizione dovrebbero partire intorno alle 16, visto che per la prima volta è previsto nel programma della serata clou anche il ritorno su Corso Roma, con musica a tutto volume ed esibizione di scenografie appena i figuranti lo decideranno. Un’altra novità di quest’anno è l’innegabile maggiore coinvolgimento di tutta città, che si sente parte integrante della manifestazione, a partire dalle attività commerciali, protagoniste di iniziative giocose e goliardiche, come la caccia al pagliaccio. E di un migliore trattamento della clientela nelle attività di ristorazione, che stanno promuovendo un menù a tema carnevale con sconti convenienti.

Inoltre come da tradizione, anche il 73° Carnevale di Massafra sarà marchiato dall’iconico annullo filatelico a cura del Circolo “Rospo”. Il bozzetto previsto riprenderà l’illustrazione (un clown che porge dei palloncini a un bambino) di Francesco Lisi utilizzata per il manifesto di questa edizione: un clown piangente che porge dei palloncini ad un bambino. Forse questa raffigurazione sembra riassumere l’emblema del vero problema oggi della manifestazione carnascialesca e cioè la poco voglia di mascherarsi e sprigionare allegria e spensieratezza, senza i tanti pensieri negativi che affollano le menti, soprattutto delle nuove generazioni. Il timbro dell’annullo verrà apposto su 4 cartoline, singolarmente o raccolte in un folder a tiratura limitata: nello specifico, su di esse saranno rappresentati la menzionata locandina, il logo del Carnevale, il carro “Omaggio a Walt Disney” del 1967, e un disegno a colori di Vitantonio Dicensi. L’appuntamento è quindi per domenica 15 febbraio dalle 10.00 alle 13.00 su c.so Roma, davanti alla chiesa del Sacro Cuore, durante la sfilata delle “Meraviglie”. E allora che si viva a pieno l’allegria del Carnevale Massafrese.