Incidente sulla Statale 7, poliziotto fuori servizio salva un giovane ferito

di Angelo Nasuto

Maurizio Marra, in servizio al V Reparto Mobile di Torino e in ferie nella sua città, è intervenuto subito dopo il violento impatto. Il giovane ferito è ricoverato a Taranto e non è in pericolo di vita

Quella che poteva trasformarsi in una tragedia si sta lentamente avviando verso un lieto fine grazie alla prontezza di un poliziotto fuori servizio. È la storia di Christian Salvi, il giovane rimasto gravemente ferito nel violento incidente stradale avvenuto venerdì 17 luglio lungo la Strada Statale 7, al chilometro 633, nel tratto che attraversa il territorio di Massafra.

Determinante si è rivelato l’intervento di Maurizio Marra, agente della Polizia di Stato in servizio al V Reparto Mobile di Torino, che in quei giorni si trovava in vacanza nella sua città d’origine. Al momento dell’impatto, Marra era nell’area di sosta di alcune attività commerciali che si affacciano sulla Statale quando ha udito il forte boato dello schianto. Senza esitazione ha raggiunto il luogo dell’incidente per prestare soccorso.

Una volta sul posto, ha constatato che gli occupanti di una delle due vetture coinvolte erano riusciti a uscire autonomamente, mentre nell’altra auto il conducente era incosciente e privo di apparenti segni di reazione. Si trattava di Christian Salvi, rimasto intrappolato nell’abitacolo.

Compresa immediatamente la gravità della situazione, l’agente ha allertato il Numero Unico di Emergenza 112, il 118 e i Vigili del Fuoco, dopo aver notato anche un principio d’incendio causato dal fumo proveniente dal vano motore. Nell’attesa dei soccorsi ha prestato la prima assistenza al giovane, bagnandogli testa, volto e labbra con acqua fresca e monitorandone costantemente le condizioni.

Christian Salvi è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Pur dovendo affrontare un ulteriore intervento chirurgico, non è in pericolo di vita. Nei giorni scorsi gli è stata asportata la milza e i medici confidano in un progressivo miglioramento del quadro clinico.

La famiglia del giovane ha voluto esprimere pubblicamente la propria riconoscenza. I genitori, Luigi Salvi e Patrizia Falabella, hanno inviato una lettera di ringraziamento al V Reparto Mobile della Polizia di Stato e al questore di Torino. “Ci teniamo personalmente a ringraziare il poliziotto che prontamente ha chiamato i soccorsi e ha prestato assistenza prima dell’arrivo dell’ambulanza. Il suo aiuto è stato molto prezioso. Con immensa gratitudine e stima, grazie”.

Anche il padre del ragazzo ha contattato personalmente Maurizio Marra con un messaggio di ringraziamento. Una vicenda che, oltre a raccontare un gesto di grande senso civico, ricorda quanto possano essere decisivi i primi minuti dopo un incidente e l’importanza di intervenire tempestivamente, in sicurezza e allertando immediatamente i soccorsi.