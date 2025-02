Inclusione scolastica: laboratori creativi “Taras 2024-2025” nel Tarantino

Nove laboratori tematici per studenti con disabilità nella Provincia: dalla musicoterapia al teatro, un viaggio di scoperta e crescita personale

Un’importante iniziativa per l’inclusione scolastica prenderà il via a marzo nella provincia di Taranto. Il progetto “Taras 2024-2025”, promosso dal Servizio di Integrazione Scolastica Disabili della Provincia, proporrà nove laboratori tematici pensati per gli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado.

L’iniziativa, che vede il coinvolgimento di professionisti esperti, educatori e operatori socio-sanitari, spazia dalla musicoterapia al teatro, dall’arte ceramica alla pet therapy. Presso l’Istituto “De Sanctis Galilei” di Manduria, gli studenti potranno partecipare a “Passi Sonori”, un laboratorio di musicoterapia dove esplorare il linguaggio delle emozioni attraverso suoni e ritmi. Il teatro sarà protagonista di due laboratori: “Piccoli Attori, Grandi Sogni” all’I.C. C.G. Viola e “Obiettivo Palcoscenico” all’I.S. A. Righi di Taranto.

La tradizione ceramica del territorio viene valorizzata nel laboratorio “Ceramica Creativa” presso l’Ex Convento dei Cappuccini di Grottaglie, mentre l’Istituto “O. Flacco” di Castellaneta ospiterà “Pet Care… Mi fido di te”, un’esperienza di interazione con gli animali. Non mancheranno attività sportive inclusive presso la palestra New Gym Oryens di Statte e un innovativo percorso di lettura al buio all’Istituto “Giovanni XXIII” di Martina Franca.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla comunicazione, con un corso di avvicinamento alla Lingua dei Segni Italiana presso l’I.C. C.G. Viola. Il programma si completa con un laboratorio di cucina guidato dalla chef Aurelia Arces all’Ex Convento dei Cappuccini di Grottaglie.

“Questi laboratori rappresentano un’occasione preziosa per favorire la crescita personale e il superamento delle barriere”, ha dichiarato il Presidente della Provincia, Rinaldo Melucci, sottolineando l’importanza di offrire strumenti concreti per lo sviluppo del potenziale degli studenti.

La partecipazione ai laboratori è gratuita e le iscrizioni sono ancora aperte. Gli interessati possono richiedere maggiori informazioni scrivendo all’indirizzo taranto@socioculturale.it