Gli infermieri si danno appuntamento a Rimini: attesa per il nuovo Codice Deontologico

Dal 20 al 22 marzo 2024 il terzo Congresso nazionale Fnopi riunirà 5.000 professionisti. Presente anche la delegazione di Taranto guidata dal presidente Volpe

Cinquemila infermieri provenienti da tutta Italia si riuniranno a Rimini dal 20 al 22 marzo per il terzo Congresso nazionale della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI), dal titolo “Infermiere³-Innovazione, sfide e soluzioni”. Tra le delegazioni presenti anche quella di Taranto, guidata dal presidente dell’Opi di Taranto, Pierpaolo Volpe.

L’evento, che si terrà presso il Palacongressi, vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il ministro della Salute Orazio Schillaci e il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Momento clou della manifestazione sarà la presentazione del nuovo Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche, recentemente approvato all’unanimità.

“Il Congresso si svolge in un momento storico – commenta il presidente Volpe – non solo per l’imminente pubblicazione del Decreto sulle lauree magistrali ad indirizzo clinico, ma anche per l’approvazione del nuovo Codice Deontologico che ridefinisce il concetto di tempo di cura come tempo di relazione”.

Il programma prevede inoltre interventi di personalità del mondo della cultura, come lo scrittore Gianrico Carofiglio, e momenti di intrattenimento con l’attore Paolo Cevoli e la cantante Tosca. La chiusura dei lavori, il 22 marzo, sarà dedicata alla dimensione internazionale della professione, con la partecipazione dell’European Nursing Council.

Il nuovo Codice Deontologico, che rappresenta la sesta versione dalla sua prima stesura del 1960, sarà reso disponibile a tutti gli Ordini proprio durante la giornata conclusiva del Congresso, segnando un importante passo avanti nell’evoluzione della professione infermieristica in Italia.