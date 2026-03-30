Istituita l’isola pedonale in Corso Due Mari nei mesi estivi

Un chiaro atto di indirizzo per sostenere lo sviluppo economico della città, ampliare la vivibilità dello spazio urbano e consentire ai cittadini di godere appieno nei mesi estivi di uno scorcio suggestivo del Borgo

Dal 1 giugno al 13 settembre sarà istituita l’Isola pedonale su Corso Due Mari, nel tratto compreso tra via Pitagora e via Matteotti. La Giunta, ha approvato una delibera con un chiaro atto di indirizzo, ovvero sostenere lo sviluppo economico della città, favorire l’offerta commerciale, nel pieno rispetto delle norme, ampliare la vivibilità dello spazio urbano e consentire ai cittadini di godere appieno nei mesi estivi di uno scorcio suggestivo del Borgo.

Quest’anno l’Isola Pedonale è stata fatta con largo anticipo per permettere alla comunità, operatori culturali ed esercenti di organizzarsi per tempo e vivere al meglio il tratto di strada in questione.

L’istituzione dell’Isola pedonale è da intendersi come un investimento sul futuro della città e sulla qualità del vivere quotidiano, ed è di fatto parte integrante della programmazione a lungo termine dell’amministrazione comunale che punta a valorizzare il centro cittadino promuovendo iniziative turistiche e commerciali. L’atto deliberato è un vero e proprio intervento strategico volto a favorire la socialità creando spazi urbani vivibili e attrattivi, ma anche a promuovere la mobilità sostenibile.