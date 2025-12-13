sabato 13 Dicembre 25
CP

IX mostra del cinema: a Taranto l’ Oriente incontra l’ Occidente

Primo Piano

Articoli Correlati

Taranto, massiccia attività antidroga in città Vecchia

CP -
Sequestrate anche armi e “botti illegali” La Polizia di Stato in Città Vecchia, ha arrestato tre persone ritenute presunte responsabili del reato di detenzione...
Read more

Storie di chi fugge e di chi ritorna

CP -
di Maria D'Urso Harry, il cuore buono della Città vecchia Negli occhi di Harry è possibile scorgere, ancora, tutto l'amore che prova per l'Isola. La dannata...
Read more

SS Annunziata, una visita speciale ai bimbi dai Carabinieri di Taranto

CP -
Stamattina, a cura del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, la visita ai piccoli pazienti: un cavallo del Comando Biodiversità di Martina Franca, i...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand