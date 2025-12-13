IX mostra del cinema: a Taranto l’ Oriente incontra l’ Occidente

Venticinque i film in concorso e quattro le sezioni tematiche, con una programmazione che inaugura il triennio dedicato ai paesi del Levante

Dal 15 al 20 dicembre, la città di Taranto accoglie la IX Mostra del Cinema Levante tra Mudit, Palazzo di Città, Palazzo Pantaleo, Provincia e Spazioporto. Una settimana di circa 50 proiezioni gratuite e masterclass. In arrivo ospiti internazionali. Tra questi l’attore Marcello Fonte, Palma d’oro a Cannes; lo storico Luciano Canfora; Moni Ovadia, regista e musicista; e l’ex ministro della Cultura palestinese Atef Abu Saif.

I Venticinque film in concorso suddivisi in quattro sezioni inaugurano il triennio dedicato ai paesi del Levante.

“La mostra – dichiara il direttore artistico Mongelli – rinnova la sua vocazione: offrire alla città e al Mediterraneo un luogo di ascolto e confronto”

Abu Saif,il 18 dicembre affronterà il tema della memoria culturale palestinese; il 19 Canfora eseguirà una lettura critica dell’Occidente; il 20, nella serata conclusivaOvadia presenterà il film ” La terra senza”, film sul ritorno alle radici. Alle 20.30 a palazzo Pantaleo il concerto dei Shanah Tovah e la proclamazione finale dei film vincitori affidata a Marcello Fonte, miglior attore per il film Dogman, Palma d’Oro a Cannes. Verrà inoltre annunciata la nascita dell’Istituto Levante, un organismo permanente dedicato alla diffusione della cultura cinematografica e artistica come strumento di pace, cooperazione e conoscenza. “Un festival diffuso che rafforza identità e attrattività della città” dichiara il vicesindaco Mattia Giorno.

