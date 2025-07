Just Transition Fund: 500 milioni per rilanciare l’economia tarantina

Presentati i primi tre bandi regionali per sostenere la transizione industriale dell’area. Grande affluenza di imprese e professionisti all’incontro presso la Camera di Commercio

Grande fermento a Taranto per l’avvio delle prime misure del Just Transition Fund, il programma europeo destinato a sostenere la transizione economica delle aree più colpite dal processo di decarbonizzazione. Ieri, nella sede della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, sono stati presentati i primi tre bandi regionali: éoa Jtf, MiniPia Jtf e Reti Jtf.

La massiccia partecipazione di imprenditori, consulenti e stakeholder locali ha confermato il forte interesse del territorio verso questi nuovi strumenti di sviluppo economico, che rappresentano un’opportunità concreta per il rilancio dell’area tarantina.

“Questo territorio ha attraversato drammatiche crisi economico-finanziarie, dal dissesto del Comune alle vertenze Ilva che hanno prosciugato centinaia di milioni di euro dal sistema produttivo locale – ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio, Vincenzo Cesareo – La vostra presenza massiccia oggi testimonia la volontà di cambiamento”.

Per facilitare l’accesso ai fondi, la Camera di Commercio ha attivato, in collaborazione con Puglia Sviluppo Spa, uno sportello dedicato nelle proprie sedi. È inoltre in fase di definizione un protocollo con la Casa del Made in Italy per ampliare ulteriormente il supporto alle imprese.

“Abbiamo messo in campo tutti gli strumenti necessari – ha concluso Cesareo – ora dobbiamo cogliere queste opportunità per far sì che Taranto non sia più considerata il fanalino di coda dell’economia regionale”.