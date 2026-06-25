Kyma Ambiente, cede tettoia dell’autoparco

L’episodio è accaduto ieri pomeriggio in seguito al maltempo

Ceduta la tettoia dell’autoparco di Kyma Ambiente. È accaduto ieri pomeriggio, in seguito all’ondata di mal tempo che ha investito il capoluogo tarantino, causando bombe d’acqua. Nell’edificio di proprietà del Comune di Taranto, che ospita il call center dedicato al servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, una tromba d’aria ha scoperchiato parte dell’edificio.

Tanta è stata la paura dei dipendenti, che hanno cercato riparo sotto le scrivanie in attesa che cessasse la fase più critica dell’ondata di maltempo.