Castellaneta, lutto cittadino per Razzano

Lo ha proclamato il sindaco Di Pippa nel giorno dei funerali del 20enne trovato senza vita nella Gravina

Il sindaco Gianni Di Pippa ha proclamato il lutto cittadino per Giulio Razzano. Quest’ultimo è il giovane ventenne trovato senza vita nella gravina dopo la sua scomparsa e per cui i Carabinieri, Vigili del fuoco, Soccorso alpino, Protezione civile e numerosi volontari lo hanno cercato per diverse ore.

La decisione assunta dal primo cittadino dimostra vicinanza alla famiglia e partecipazione al dolore che ha colpito l’intera comunità: “Il ritrovamento senza vita di Giulio ha provocato in tutti noi – scrive il sindaco sui social – profondo dolore e sincero sgomento. Sono ore di immensa sofferenza per la sua famiglia, alla quale desidero esprimere, a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, il più sentito cordoglio e la più affettuosa vicinanza. Di fronte a una tragedia così grande, le parole risultano insufficienti ad alleviare una sofferenza che colpisce nel profondo e lascia tutti noi attoniti. La nostra comunità ha condiviso l’angoscia dell’attesa e la speranza di un esito diverso. Oggi quella speranza lascia spazio al silenzio, al dolore e al raccoglimento. È una ferita che segna profondamente il nostro paese e che ci unisce in un sentimento di sincera partecipazione al lutto dei suoi cari”.

Continua il primo cittadino sulla sua pagina social: “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine, ai soccorritori, ai volontari e a quanti hanno contribuito alle ricerche con professionalità, dedizione e umanità. In segno di vicinanza alla famiglia e di partecipazione al lutto che ha colpito l’intera comunità, proclamerò il lutto cittadino nel giorno in cui saranno celebrati i funerali. Invito tutti i cittadini a unirsi con rispetto e raccoglimento a questo momento di cordoglio. Alla famiglia di Giulio giungano il nostro abbraccio più sincero e le più profonde condoglianze” conclude Di Pippa.



