Kyma Mobilità, bus disponibili da Santa Cecilia per gli eventi

Lo comunica l’azienda dei trasporti urbani del Comune di Taranto nella nota stampa

Conto alla rovescia per l’arrivo dell’attesa notte di Santa Cecilia, che apre ufficialmente il periodo natalizio a Taranto. Anche quest’anno, secondo la tradizione consolidata, Kyma Mobilità celebra l’evento rendendo disponibili i suoi autobus per portare la magia delle pastorali e l’atmosfera delle feste direttamente ai cittadini. L’iniziativa, molto apprezzata dalla comunità locale, vedrà la partecipazione di due rinomate formazioni musicali: la “Banda di Santa Cecilia”, diretta dal M° prof. Giuseppe Gregucci, e l’Associazione Musicale Culturale “Giovanni Paisiello”, diretta dal M° prof. Vincenzo Simonetti. I musicisti si esibiranno a bordo degli autobus, accompagnando gli utenti e diffondendo lo spirito natalizio per le strade della città. Peraltro, proprio il 22 Novembre, verranno accese anche le luminarie installate lungo la palazzina aziendale e l’albero di Natale sulla rotatoria vicina. Il programma degli eventi prevede varie uscite, garantendo una copertura diffusa e momenti di festa distribuiti durante tutto il periodo che precede il Natale:

Ecco il calendario completo

Il 22 novembre 2025 – Festa di Santa Cecilia – Partenza ore 02:45 da Parco Cimino (tour mattutino) fino alle 10:00: (1 autobus per Banda di Santa Cecilia città di Taranto e 1 autobus per l’Associazione Musicale Culturale “Giovanni Paisiello”);

7 dicembre 2025 – Vigilia dell’Immacolata – Partenza ore 04:00 da Parco Cimino (tour mattutino) fino alle 08:00: Nr. 1 autobus per Banda di Santa Cecilia città di Taranto Nr. 1 autobus per l’Associazione Musicale Culturale “Giovanni Paisiello”;

21 dicembre 2025 – Giro serale per il borgo – Partenza ore 17:00 da Parco Cimino (tour del borgo) fino alle 20:00: Nr. 1 autobus per Banda di Santa Cecilia città di Taranto; 24 dicembre 2025 – Vigilia del Santo Natale. Partenza ore 04:00 da Parco Cimino (tour mattutino) fino alle 08:00: Nr. 1 autobus per Banda di Santa Cecilia città di Taranto Nr. 1 autobus per Associazione Musicale Culturale “Giovanni Paisiello”;

Altri 4 giorni a Dicembre 2025: 10 – 11 – 16 e 17. Giro delle scuole primarie della città (dalle ore 8:00 alle ore 13:00): Nr. 1 giorni per Banda di Santa Cecilia città di Taranto e per l’Associazione Musicale Culturale “Giovanni Paisiello”.

Le iniziative non solo celebrano la festa di Santa Cecilia, patrona della musica, ma rafforzano anche il legame fra Kyma Mobilità, istituzioni culturali locali e cittadini, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente che scalda i cuori in attesa del Natale.