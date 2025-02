Kyma Mobilità introduce “FindMyLost”: ritrovare oggetti smarriti ora è digitale

Una piattaforma digitale innovativa per recuperare gli oggetti smarriti sui mezzi pubblici, semplificando il processo di restituzione grazie alla tecnologia

Kyma Mobilità fa un nuovo passo verso l’innovazione digitale lanciando FindMyLost, un servizio all’avanguardia che rivoluziona la gestione degli oggetti smarriti sui mezzi di trasporto pubblico. La nuova piattaforma promette di ottimizzare significativamente i tempi di restituzione degli effetti personali dimenticati su autobus e motonavi.

L’iniziativa, frutto della partnership con FindMyLost Srl, consente agli utenti di verificare in tempo reale, attraverso smartphone o computer, se l’oggetto smarrito è stato recuperato. Il sistema, accessibile all’indirizzo kymamobilita.findmylost.it/it, offre un’interfaccia user-friendly dove vengono caricate foto e descrizioni dettagliate degli oggetti rinvenuti dal personale di bordo.

“Siamo orgogliosi di essere la prima azienda pugliese ad implementare questo sistema già diffuso a livello nazionale – dichiara il presidente Daniele D’Ambrosio – Questa innovazione si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione dei nostri servizi, come testimonia il successo della recente introduzione della bigliettazione elettronica”.

Il processo di recupero è stato semplificato al massimo: una volta identificato l’oggetto sulla piattaforma, l’utente può dimostrare la proprietà attraverso una chat dedicata e procedere al ritiro presso l’Ufficio vendite. Per chi non può recarsi personalmente in sede, è disponibile anche un servizio di spedizione acquistabile online.

Elena Bellacicca, Ceo di FindMyLost, sottolinea: “La nostra piattaforma rappresenta una svolta nella gestione degli oggetti smarriti. La collaborazione con Kyma Mobilità dimostra come la tecnologia possa semplificare significativamente servizi tradizionalmente complessi”.