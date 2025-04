Kyma Mobilità: modifiche al servizio autobus per Pasqua

Corse sospese nel pomeriggio di domenica e servizio festivo il lunedì dell’Angelo

In occasione delle festività pasquali, Kyma Mobilità ha comunicato variazioni al servizio di trasporto pubblico locale. Per la giornata di domenica 20 aprile, festa di Pasqua, è prevista una sospensione totale del servizio autobus dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Il servizio riprenderà regolarmente nel tardo pomeriggio, con ultime partenze programmate intorno alle ore 23:00. L’azienda di trasporti ha inoltre specificato che lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, gli autobus circoleranno secondo l’orario ordinario festivo dell’orario invernale.

Variazioni orario linee autobus Kyma Mobilità per Pasqua 2025

Per conoscere nel dettaglio gli orari di ogni singola linea, sia per la domenica di Pasqua che per il lunedì dell’Angelo, i cittadini possono consultare il sito ufficiale di Kyma Mobilità, nella sezione “Servizi e Acquisti” e successivamente “Autobus”.