Kyma Mobilità, nuove strisce blu in Città Vecchia

Il provvedimento, spiega la municipalizzata del trasporto urbano nella nota, riguarda la trasformazione degli attuali stalli liberi in aree a pagamento

In attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 27 del 5 febbraio 2026, Kyma Mobilità ha dato il via in questi giorni ai lavori per l’installazione della segnaletica orizzontale (strisce blu) in Città Vecchia. L’intervento rientra in un piano complessivo di razionalizzazione della sosta urbana volto a migliorare la vivibilità del centro storico.

Il provvedimento prevede la trasformazione degli attuali stalli liberi in aree di sosta a pagamento. Il nuovo piano interesserà nello specifico le seguenti vie e piazze:

Via Garibaldi, Via Cariati, Largo Maria D’Enghien, Piazza Fontana, Piazza Sant’Eligio, Via De Tullio;

Via Duomo (tratto tra Via Cava e Vicolo San Pietro), Vicolo San Pietro, Corso Vittorio Emanuele II, Arco San Giovanni, Vicolo Carducci;

Piazza Castello, Via Sant’Egidio, Via della Torre Nuova e Via di Mezzo.

Per tutelare chi vive nel cuore della città, l’Amministrazione ha previsto il rilascio di un pass gratuito per la prima auto di ogni nucleo familiare residente. Per ottenerlo, il veicolo dovrà essere in regola con l’assicurazione e con tutte le norme vigenti previste per le agevolazioni sulla sosta.

La nuova disciplina entrerà in vigore al termine del completamento di tutte le strisce blu, dell’installazione della segnaletica verticale e del posizionamento dei relativi parcometri.

Con questa misura, l’Amministrazione mira a garantire una maggiore rotazione dei parcheggi e a contrastare la sosta selvaggia, garantendo al contempo il diritto dei residenti a parcheggiare agevolmente sotto casa.