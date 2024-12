Kyma Mobilità: variazioni orario e percorsi autobus per San Silvestro e Capodanno

Interdizioni e variazioni nei percorsi dei mezzi a Taranto per le festività. Chiusure in centro e orari speciali per il servizio pubblico

Nella giornata di martedì 31 dicembre, per la giornata di San Silvestro, è stata disposta una interdizione del traffico veicolare su via Berardi, su Corso Due Mari e su via Principe Amedeo nel tratto compreso tra via Massari e via Giovinazzi, pertanto dalle ore 12.00 alle ore 18.00 i percorsi delle linee urbane e suburbane degli autobus di Kyma Mobilità subiranno variazioni. Nella stessa serata, inoltre, saranno anticipate le ultime partenze delle corse per fine servizio.

Nella giornata di mercoledì 1° gennaio 2025 invece, in occasione di Capodanno, il servizio degli autobus sarà interrotto alle ore 14:00 per poi riprendere alle ore 18.00 e proseguire fino alle 23.00. Per l’intera giornata l’area del centro commerciale Porte dello Jonio sarà chiusa e, pertanto, nessuna corsa devierà per tale località.

Nel corso della serata della stessa giornata, in relazione alla manifestazione per i festeggiamenti per il nuovo anno denominata “Welcome 2025” è stata interdetta la circolazione veicolare su Piazza Castello, Discesa Vasto, nonché sul Corso Vittorio Emanuele II (ringhiera), pertanto dalle ore 18.00 alle ore 24.00, i percorsi delle linee urbane e suburbane subiranno variazioni

Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale e le pagine social di Kyma Mobilità.