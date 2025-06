La Bandiera Blu torna a sventolare a Leporano

Si è svolta ieri la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento ai titolari degli stabilimenti balneari

La Bandiera Blu 2025 sventola sul litorale leporanese. Il prestigioso riconoscimento, ottenuto per il terzo anno consecutivo dalla Foundation for Environmental Education (FEE), è stato consegnato ufficialmente ieri sera ai titolari degli stabilimenti balneari della Litoranea Salentina dal sindaco Vincenzo Damiano, dall’assessore alla Cultura e Turismo Iolanda Lotta e da tutta l’amministrazione comunale. «Essere premiati per il terzo anno consecutivo con la Bandiera Blu – ha dichiarato il primo cittadino – è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Voglio ringraziare sinceramente i cittadini per l’impegno nella tutela dell’ambiente e nella pulizia delle nostre spiagge, e i titolari degli stabilimenti balneari per il lavoro costante di accoglienza e promozione che svolgono ogni giorno. La Bandiera Blu non è solo un riconoscimento simbolico: è la conferma che stiamo costruendo un turismo sostenibile e di qualità, capace di valorizzare il nostro meraviglioso territorio».

Alla cerimonia hanno preso parte anche l’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane, il consigliere regionale Massimiliano Stellato e il presidente del Gal Magna Grecia Luca Lazzaro, i quali hanno rimarcato l’importanza di fare rete tra istituzioni, operatori turistici e cittadini per consolidare il modello di turismo sostenibile che la Regione Puglia sta promuovendo con determinazione. «La Bandiera Blu – ha sottolineato Lopane – rappresenta un obiettivo raggiunto grazie all’impegno congiunto di amministrazioni locali, imprenditori e comunità. Leporano dimostra come sia possibile coniugare sviluppo turistico e rispetto per l’ambiente. Continueremo a sostenere iniziative che puntano alla qualità e alla sostenibilità del nostro litorale».

Nel corso della serata è stato anche inaugurato il nuovo centro turistico di Gandoli, un punto informativo per la promozione territoriale, aperto al pubblico. «Il Comune di Leporano – ha concluso Damiano – si prepara ora alla stagione estiva con una serie di eventi culturali e iniziative ambientali, con l’obiettivo di rendere sempre più attrattivo il territorio e di mantenere alto il livello qualitativo che ha portato al conferimento della Bandiera Blu per la terza volta consecutiva». L’evento si è concluso con i festeggiamenti in onore del ritorno di Adriano Tegas, il ciclista massafrese che ha portato a termine l’impresa “La Rotta degli Spartani”, iniziata proprio nel Comune di Leporano, sulla spiaggia di Saturo, con il sostegno della Federciclismo Taranto.