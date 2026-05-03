La barca a vela Ghassan Kanafani salpa da Taranto per la campagna “100 porti – 100 città”

L’iniziativa della Freedom Flotilla mira a rompere il silenzio sulla Palestina: la prima tappa sarà Rossano Calabro, con eventi anche nell’entroterra

Ha preso il largo da Taranto con l’intento di “rompere il muro di silenzio” sulla Palestina e riportare il tema nel dibattito pubblico la Ghassan Kanafani, barca a vela della Freedom Flotilla, che avvia la campagna ‘100 porti – 100 città’, scegliendo il capoluogo ionico come punto di ripartenza dopo il precedente stop tecnico. Prima destinazione Rossano Calabro, dove il gruppo esprimerà vicinanza ai detenuti palestinesi presenti nella casa circondariale. L’iniziativa è stata illustrata nel centro storico di Taranto, durante un incontro con attivisti, volontari e istituzioni.

“L’idea è far arrivare la voce di Gaza nei porti italiani”, ha detto l’attivista Vincenzo Fullone, spiegando che ad ogni tappa salirà a bordo un giovane palestinese “per raccontare la propria storia e ricordare che dietro ogni immagine ci sono persone reali, con un nome e un vissuto”. Obiettivo, ha sottolineato, è “rompere l’assuefazione e restituire umanità a chi è stato disumanizzato”.

Il responsabile logistico Shokri Alhroub ha parlato della necessità di “rafforzare la solidarietà verso chi partecipa alla missione”, spiegando che la barca “navigherà lungo le coste italiane, mentre due camper raggiungeranno i centri dell’entroterra” per “sensibilizzare sul dramma vissuto dalla popolazione palestinese”. Il coordinatore nazionale Zaher Darwish ha indicato tra gli obiettivi quello di “raccogliere un sentimento diffuso di partecipazione e solidarietà” e “dare voce a chi chiede pace, diritti e protezione per la popolazione civile”, mentre la referente territoriale Mariangela Piccinno ha evidenziato che il progetto “creerà reti solidali e resistenti”.

Il consigliere comunale Luca Contrario ha spiegato di aver aderito “con grande emozione e orgoglio”, evidenziando che “l’iniziativa è una nuova campagna di mobilitazione civile che parte da Taranto con l’obiettivo di rompere il silenzio sull’assedio di Gaza”. Ha inoltre ricordato che “il Comune sostiene ufficialmente la missione e il popolo palestinese”. (Ansa)

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