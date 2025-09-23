La Nazionale di calcio per il nuovo Iacovone? Ne parlerò con Gravina

Ferrarese lancia l’idea ai microfoni di CosmoPolis: “Si tratterebbe del mio personale regalo a tutti i tarantini”
Portare la nazionale maggiore di calcio qui a Taranto per i primi di giugno del prossimo anno. Farlo in occasione dell’inaugurazione del nuovo stadio Erasmo Iacovone? “Perché no, ne parlerò con il presidente Gravina: che è, tra l’altro, un nostro conterraneo”.
Il Commissario dei Giochi, Massimo Ferrarese, intervistato questo pomeriggio da CosmoPolis, lancia l’idea ai nostri microfoni (l’intera intervista è pubblicata nella sezione web tv di CosmoPolis) : “Sarebbe il modo migliore per tenere a battessimo il più importante impianto della manifestazione prima che i Giochi abbiano inizio. Il mio personale regalo a tutti i tarantini”.