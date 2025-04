La Pasqua a bordo della Vespucci. Mons. Miniero: “Luogo bello e significativo”

La cerimonia si è svolta sul Cassero, l’area di poppa della nave, alla presenza di tutto l’equipaggio, del comandante in capo della squadra navale della Marina, l’ammiraglio Aurelio De Carolis, e del commissario straordinario del Comune di Taranto, Giuliana Perrotta

L’Amerigo Vespucci ha ospitato questa mattina la messa per la Pasqua, presieduta dall’arcivescovo di Taranto, monsignor Ciro Miniero, e concelebrata dal cappellano di bordo, don Marco Falcone.

“Questo è un luogo non solo bello ma significativo per la nostra Italia – le parole dell’arcivescovo nella sua omelia. La comunità che qui si impegna per il bene comune e come ricerca della pace, diffonde valori importanti”.

La cerimonia si è svolta sul Cassero, l’area di poppa della nave, alla presenza di tutto l’equipaggio, del comandante in capo della squadra navale della Marina, l’ammiraglio Aurelio De Carolis, e del commissario straordinario del Comune di Taranto, Giuliana Perrotta.

“Per me, comandante della squadra navale e tarantino non poteva esserci occasione migliore per celebrare la Pasqua – ha detto l’ammiraglio De Carolis -. E’ stata una giornata stupenda”. “E’ stata una Pasqua di condivisione – ha aggiunto il comandante del Vespucci, il capitano di vascello Giuseppe Lai -, con un pienone di visitatori che si preannuncia per oggi e per domani”. “L’augurio che arriva da questa nave è ‘Viva la pace'”, ha concluso il cappellano, don Marco. (Ansa)