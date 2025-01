La posizione della Covisian in merito alla vertenza Assocontact

In una nota la società esprime la sua estraneità. “La nostra posizione aziendale è da sempre stata attenta alle conseguenze sociali ed occupazionali”

Riceviamo e pubblichiamo la nota dalla Covisian S.P.A relative alla manifestazione del settore call center svoltasi a Taranto venerdì 10 gennaio.

“In merito alle notizie diffuse riguardo alle manifestazioni del settore call center tenutesi in data 10 gennaio 2025 abbiamo appreso che il nome e la reputazione dell’azienda sono stati impropriamente accostati e citati in riferimento alla presunta adesione della stessa Covisian S.p.A. alla associazione Assocontact ed all’intenzione della medesima ad applicare al proprio personale dipendente il CCNL sottoscritto da quest’ultima con la OS CISAL,

Queste informazioni sono prive di fondamento poiché la società non è associata all’Assocontact e non ha intenzione di farvi parte, e non applica, né ha mai applicato il CCNL sottoscritto dalla Assocontact con la OS CISAL.

Il Gruppo Covisian, chiarendo la sua totale estraneità, intende inoltre ribadire che la posizione aziendale è da sempre stata molto attenta alle conseguenze sociali ed occupazionali della propria condotta imprenditoriale, anche nei rapporti con le organizzazioni sindacali.”