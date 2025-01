La sostenibilità ambientale al centro del convegno ‘Green Jobs e Green Skills’

L’evento, organizzato dall’Arpa Puglia in collaborazione con gli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e degli Avvocati di Bari, vuole approfondire il tema esplorando il concetto di Green Jobs e le competenze ad essi connesse

Il 22 gennaio 2025, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso l’Aula Formazione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) di Bari, si terrà l’evento formativo “Green Jobs e Green Skills”, che fa parte del progetto “Science based knowledge”, organizzato dall’Agenzia per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente, Arpa Puglia. Il convegno, realizzato in collaborazione con gli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e degli Avvocati di Bari, si propone di approfondire il tema sempre più rilevante della sostenibilità ambientale nelle professioni e nella pubblica amministrazione, esplorando il concetto di Green Jobs e le competenze ad essi connesse, o Green Skills.

Negli ultimi anni, l’emergere della sostenibilità come pilastro fondamentale delle politiche ambientali ha generato una crescente domanda di professioni “verdi”. Le Green Skills sono competenze specialistiche che rispondono a questa richiesta, necessarie per affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale. A tal proposito, sempre più università e istituti di formazione stanno creando corsi di laurea e programmi di studio dedicati, con l’obiettivo di formare professionisti capaci di gestire l’integrazione di pratiche sostenibili nelle diverse realtà lavorative.

Un ruolo fondamentale in questo processo di transizione spetta alla Pubblica Amministrazione. L’introduzione di pratiche sostenibili all’interno degli Enti pubblici rappresenta un passo decisivo verso un futuro più verde. La Pa, infatti, non solo promuove politiche ambientali, ma adotta anche nuovi modelli di lavoro che prevedono l’integrazione di processi ecologici e digitali.

Nel corso del convegno, sarà messo in evidenza come la Pa stia evolvendo per diventare sempre più sostenibile, attraverso la formazione e l’adozione di nuove competenze. In questo scenario, è necessario preparare la forza lavoro ad affrontare una doppia transizione: quella verde e quella digitale, che insieme possono ridisegnare l’intero panorama lavorativo.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali del direttore generale di Arpa Puglia, Vito Bruno, il direttore amministrativo di Arpa Puglia, Salvatore Antonio Madaro, il presidente dell’Odcec di Bari, Saverio Piccarreta, e il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Salvatore D’Auliso. A seguire, interverranno i relatori che offriranno approfondimenti sui temi cruciali della transizione digitale e green, e sulla doppia transizione nella pubblica amministrazione: Alessandro Rollo, dirigente della Unità Operativa Semplice, Servizio Gestione Risorse Umane di Arpa Puglia, Serena Triggiani, assessore della Regione Puglia all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio Industriale, crisi industriali e Politiche di Genere, Valerio Summo, ingegnere informatico, dirigente analista in Transizione Digitale e Open Data di Arpa Puglia, Luigi Triggiani, segretario generale Unioncamere Puglia e Vito Pinto, professore ordinario di Diritto del Lavoro all’Università degli Studi di Bari.

In un momento storico in cui la sostenibilità è sempre più centrale nelle politiche pubbliche e nel mondo del lavoro, questo convegno rappresenta un’opportunità imperdibile per aggiornarsi sulle tematiche emergenti legate ai Green Jobs e alle competenze verdi, e per confrontarsi con esperti del settore. L’incontro si rivolge a una vasta platea di professionisti e operatori del settore pubblico e privato, offrendo così un’opportunità formativa per gli avvocati e i commercialisti interessati a conoscere i cambiamenti in atto nelle normative e nelle competenze richieste per affrontare le sfide della sostenibilità. L’evento formativo è in corso di accreditamento con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Bari. Saranno inoltre assegnati 3 crediti formativi agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Bari che parteciperanno all’evento formativo.