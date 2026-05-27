Laterza, lite in comune: Cristella è ricoverato in cardiologia

Emesso il comunicato stampa della lista Civica Giuseppe Cristella

Dopo la lite in comune tra il neoeletto sindaco Giuseppe Cristella e il Comandante della Polizia Locale Sandro Frigiola, che ha richiesto l’ intervento dei Carabinieri e del 118, sembrerebbe che entrambi siano al San Pio di Castellaneta. Le condizioni del Sindaco, ricoverato in cardiologia, parrebbero richiedere una più attenta valutazione medica e un’ eventuale trasferimento in altra struttura.

Intanto poco fa, La Lista Civica Giuseppe Cristella ha emesso il comunicato stampa ufficiale che riportiamo per intero

La Lista Civica Giuseppe Cristella comunica che questa mattina, nel corso di un colloquio istituzionale tra il Sindaco neo eletto Giuseppe Cristella e il Comandante della Polizia Locale di Laterza, alla presenza del Consigliere Comunale Salvatore Colacicco, è stato rinvenuto un dispositivo di registrazione attivo.

L’episodio ha provocato un grave stato di agitazione nel Sindaco, che è stato colpito da malore ed è stato immediatamente soccorso dal 118. È attualmente ricoverato nel reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Castellaneta.

Ci si riserva di adire le vie legali nelle sedi competenti.

La Lista Civica Giuseppe Cristella