Laterza, rubano gasolio: scatta l’arresto

In seguito all’operazione dei Carabinieri, uno dei due soggetti sarebbe riuscito a fuggire a piedi, mentre l’altro, avrebbe ingaggiato una breve colluttazione con il proprietario del mezzo, minacciandolo di morte per garantirsi la fuga

I Carabinieri di Marina di Ginosa e Laterza hanno arrestato un 25enne, presunto responsabile di tentata rapina impropria, e denunciato in stato di libertà un 40enne, presunto autore di tentato furto. L’intervento è scattato dopo la richiesta di aiuto di un agricoltore del posto che, nel cuore della notte, avrebbe sorpreso due uomini intenti ad asportare un fusto contenente circa un quintale di gasolio dal cassone del proprio autocarro.

Secondo quanto ricostruito, uno dei due soggetti sarebbe riuscito a fuggire a piedi, mentre l’altro, avrebbe ingaggiato una breve colluttazione con il proprietario del mezzo, minacciandolo di morte per garantirsi la fuga. Il 25enne si sarebbe poi allontanato a bordo di una utilitaria parcheggiata poco distante. I Carabinieri, in poche ore, sono riusciti a identificare l’utilizzatore dell’autovettura impiegata nella fuga.