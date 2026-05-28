Laterza, Uil Fp Taranto: “Serve rispetto dei Ruoli, tutela dei lavoratori e clima sereno”

La UIL FP Taranto apprende con forte preoccupazione quanto accaduto nelle scorse ore presso il Comune di Laterza, dove un confronto tra il neo sindaco e il Comandante della Polizia Locale

La UIL FP Taranto apprende con forte preoccupazione quanto accaduto nelle scorse ore presso il Comune di Laterza, dove un confronto tra il neo sindaco e il Comandante della Polizia Locale sarebbe degenerato fino a richiedere l’intervento dei sanitari e il successivo ricovero ospedaliero dei protagonisti della vicenda. Al di là delle ricostruzioni che saranno oggetto degli accertamenti da parte delle autorità competenti, ciò che emerge con evidenza è un episodio che impone una seria riflessione sul clima istituzionale e sulle condizioni nelle quali i dipendenti pubblici sono chiamati quotidianamente a operare.

“La UIL FP – dichiara Angelo Lentini, coordinatore Dipartimento Funzioni Locali UIL FP Taranto – ritiene inaccettabile che all’interno di un Ente pubblico possano verificarsi situazioni di tale tensione. I lavoratori della Pubblica Amministrazione, così come i dirigenti e i responsabili dei servizi, devono poter svolgere il proprio ruolo in un contesto di serenità, rispetto reciproco e piena tutela della dignità professionale. Le istituzioni non possono trasformarsi in luoghi di pressione o conflittualità esasperata”.

La UIL FP Taranto richiama inoltre la necessità di rispettare rigorosamente la distinzione tra funzione politica e funzione gestionale-amministrativa, principio cardine del buon andamento della Pubblica Amministrazione: “Chi amministra un Comune – aggiunge Giovanni Maldarizzi, segretario generale UIL FP Taranto – ha certamente il diritto di indicare gli indirizzi politici dell’azione amministrativa, ma esistono ruoli, competenze e responsabilità che devono essere rispettati senza invasioni di campo. La macchina comunale non può essere terreno di scontro né tantomeno diventare oggetto di narrazioni demagogiche che finiscono per delegittimare lavoratori e operatori della Polizia Locale”.

Il sindacato evidenzia inoltre come il benessere organizzativo rappresenti un elemento imprescindibile per il corretto funzionamento degli Enti Locali: “Un ambiente lavorativo caratterizzato da tensioni permanenti – prosegue Lentini – rischia di compromettere non solo la salute psicofisica dei dipendenti, ma anche l’efficienza dei servizi erogati ai cittadini. Per questo motivo chiediamo che venga rapidamente ristabilito un clima di equilibrio istituzionale e di rispetto umano e professionale”.

La UIL FP Taranto, nel ribadire piena fiducia nel lavoro degli organi preposti agli accertamenti, auspica che venga fatta al più presto piena chiarezza sull’accaduto. Contestualmente il sindacato rivolge un sincero augurio di pronta guarigione sia al sindaco Giuseppe Cristella sia al Comandante Alessandro Frigiola, con l’auspicio che questa vicenda possa rappresentare un momento di riflessione per ristabilire relazioni istituzionali corrette, civili e rispettose dei ruoli.