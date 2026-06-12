Leporano, Piccirillo al Muscettola

Ecco le prime ricerche sui fenomeni paranormali, a opera di un gruppo di ricercatori tarantini

Daniele Piccirillo giungerà al Castello Muscettola. Sabato 13 giugno, dalle 17.30, il volto noto, al grande pubblico per la partecipazione a trasmissioni televisive dedicate al paranormale tra cui Mistero, sarà a Leporano per affiancare un gruppo di studiosi, in una serie di indagini e rilevazioni all’interno dello storico palazzo. L’arrivo di Piccirillo rappresenta un importante momento di approfondimento per il team di ricerca, composto dallo storico Antonio Palumbo, Annamaria Di Lauro e Vincenzo Ludovico, che sta conducendo attività di monitoraggio e raccolta dati volte ad analizzare presunti fenomeni anomali segnalati nel castello nel corso degli anni.

Il Castello Muscettola, uno dei simboli storici e architettonici del territorio jonico, è da tempo al centro di racconti, testimonianze e leggende che alimentano l’interesse di appassionati e studiosi del settore. Motivo per cui il gruppo di ricerca ha deciso di concentrare parte delle proprie attività nel palazzo, per approfondire gli aspetti storici e culturali che contribuiscono alla sua fama. La presenza di Piccirillo consentirà di integrare le attività già avviate con ulteriori analisi sul campo, grazie all’esperienza maturata dal ricercatore nel corso degli anni attraverso studi, pubblicazioni e partecipazioni televisive dedicate ai fenomeni paranormali.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di studio e documentazione che mira a coniugare ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio storico locale, offrendo nuovi spunti di riflessione su uno dei luoghi più affascinanti della provincia di Taranto.